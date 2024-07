L’Espagne reprend les commandes

L’Espagne n’apprécie visiblement pas la prolongation.

N’étant jamais allée à la fin du temps réglementaire sur un score nul pendant cet Euro, la Roja a récidivé en finale : alors que l’Angleterre était parvenue à égaliser grâce à un but de Cole Palmer, Mikel Oyarzabal a remis sa nation devant au bout d’une belle action collective gagnante.

⚽ 🇪🇸 Oyarzabal qui redonne l'avantage à l'Espagne !!! Sur une action de très grande classe, l'attaquant ibère est à la réception d'un centre sublime de Cucurella !!! #ESPANG #EURO2024

De quoi offrir la victoire à son pays, qui a donc remporté l’ensemble de ses matchs dans la compétition et qui s’est montré supérieur à chaque rencontre. De leur côté, les Three Lions ratent une belle occasion de soulever un titre qu’ils n’ont jamais remporté et peuvent s’en vouloir.

Décidément, Harry Kane est vraiment un chat noir.

L’énorme record de l’Espagne