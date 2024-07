L’Angleterre égalise !

Non, ce n’est pas terminé.

Menée au score depuis la 47e minute de jeu et le but de Nico Williams, l’Angleterre a réussi à revenir dans la rencontre : à un gros quart d’heure de la fin du temps réglementaire, Cole Palmer a égalisé d’un plat du pied après un service en retrait signé Jude Bellingham.

⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 L'égalisation des Three Lions !!! Sur un contre rapidement joué par Pickford, Saka déborde et sert Bellingham qui remise sur Palmer. Le milieu offensif arme du gauche et trompe Simon !!! 1-1 !!! #ESPANG #EURO2024

➡ En direct sur @m6plusofficiel : https://t.co/tXH2U6BGsx pic.twitter.com/zJDhEYshFo

— M6 (@M6) July 14, 2024