L’Espagne ouvre le score !

Une seconde mi-temps entamée à la perfection.

Alors qu’elle s’inquiétait encore de la sortie de Rodri dès la pause, l’Espagne a rassuré tout le monde en ouvrant rapidement le score : à la 47e minute de jeu, sur un service de l’inévitable Lamine Yamal, Nico Williams a trouvé la faille d’une frappe croisée trompant Jordan Pickford.

Une poignée de secondes plus tard, les Three Lions ont eu très peur, puisque Dani Olmo a failli doubler la mise avec un tir fuyant de peu le cadre. Dans cette finale de l’Euro 2024 plutôt dominée par la Roja, l’Angleterre va donc devoir accélérer si elle veut égaliser et soulever le trophée.

Il reste du temps, Messieurs !

L’énorme record de l’Espagne