Pierre Sage en place une pour Anthony Lopes

Eh oui, déjà…

À peine parti de son club formateur qu’Anthony Lopes, désormais dernier rempart de Nantes, va retrouver l’Olympique lyonnais. À l’occasion de la dix-neuvième journée de Ligue 1, le gardien se déplace en effet sur le terrain du sixième du classement en compagnie de sa nouvelle équipe. Alors forcément, son ancien entraîneur a été interrogé à ce sujet par les journalistes en conférence de presse.

« Ça va faire quelque chose, je lui souhaite toujours le meilleur, a commencé Pierre Sage, technicien de l’OL en sursis qui a également dû répondre à de nombreuses interrogations à propos de son avenir à court terme. Mais si pendant 90-95 minutes, il pouvait… Je ne sais pas comment le dire sans ce que ce soit gênant. Je lui souhaite de faire un bon match, mais pas trop ! »

Une petite boulette, et on n’en parle plus.

<iframe loading="lazy" title="Boulette monumentale d'Anthony Lopes" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/yuTHLIbpiQo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

OL-Lopes : une sacrée page se tourne