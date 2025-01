Affaire Yoane Wissa : 18 ans de prison requis contre l’accusée

Le procès concernant l’affaire de Yoane Wissa se déroule à la cour d’assises de Vannes, et les premières tendances se font connaître. Alors que Laetitia P. est jugée pour tentative d’assassinat, enlèvement, tentative d’enlèvement et agression physique de l’ex-Lorientais, l’avocat général a requis 18 ans de prison ce jeudi.

En effet, en 2021, Yoane Wissa s’était fait attaquer par cette femme de 38 ans voulant kidnapper son bébé d’un mois, et qui avait aspergé ses yeux d’acide chlorhydrique, le privant du bon usage de ses yeux pendant trois mois, retardant ainsi son transfert vers l’Angleterre et compliquant son adaptation là-bas.

La défense à l’attaque

À la barre, l’attaquant de Brentford est venu témoigner de ce qu’il avait vécu ce jour-là : « J’ouvre la porte (des toilettes, NDLR) et je reçois un liquide. […] Directement, je mets un coup de pied et je crie. Je suis dans le noir […], j’ai l’impression que la personne trébuche. Je crie. Je crie. Je crie. […] Je tends le téléphone à ma femme qui appelle les pompiers. Je suffoque, je ne vois plus rien. »

En réponse, l’accusée explique qu’elle entendait des voix qui orchestraient ses agissements. La version ne plaît pas beaucoup à Éric Pouder, l’avocat général, dans ses réquisitions. « Elle essaie de sauver ses miches, c’est naturel, mais qu’on ne vienne pas me dire que ce sont les voix, affirme-t-il. L’altération n’est pas une évidence. Il n’y a pas de pathologie psychiatrique, mais un trouble de la personnalité. Des voix intrusives, mais sans injonction. Elle n’a jamais perdu le contact avec la réalité. »

Et cette réalité ressemble bien à un cauchemar.

Le procès de l’agression de Yoane Wissa a débuté