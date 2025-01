Pour Thomas Frank (Brentford), Liverpool « est la meilleure équipe du monde »

Pour ceux qui ne le savaient pas…

Thomas Frank, entraîneur de Brentford, a affirmé que Liverpool est « actuellement la meilleure équipe du monde » sur les antennes de la BBC. Une évidence a-t-on envie de dire, tant les Reds dominent tout ce qui se présente face à eux. Face à Brentford justement, ce samedi, les hommes d’Arne Slot ont encore une fois gagné (0-2) et avec les émotions, puisqu’il a fallu un doublé de Darwin Núñez dans le temps additionnel pour s’en sortir (90e+1 et 90e+3).

« Liverpool est au-dessus de Manchester City et Arsenal »

« Nous avons joué contre Manchester City, Arsenal et Liverpool en très peu de temps. Et je peux dire que les Reds sont au-dessus de ces deux autres équipes, a enchaîné Frank. Ils sont complets à tous les niveaux, tant dans le jeu que dans leur mentalité. Il suffit de les voir se déplacer sur le terrain pour le comprendre. » Pour rappel, Liverpool n’a perdu que deux rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de saison : le 14 septembre 2024 face à Nottingham Forest en championnat et le 8 janvier dernier en demi-finales allers de Coupe de la Ligue contre Tottenham (1-0 à chaque fois).

La vingtième Premier League approche doucement, mais attention au sol glissant.

