Mohamed Salah de retour et une première place confortée, tout va bien pour Liverpool

Brentford 1-4 Liverpool

Buts : Toney (75e) pour les Bees // Nuñez (35e), Mac Allister (55e), Salah (68e) et Gakpo (86e) pour les Reds

King Salah’s back !

Près d’un mois jour pour jour après avoir contracté une blessure à la cuisse lors de la CAN, le héros de Liverpool était de retour sur les pelouses anglaises. Dans un stade où les Reds n’avaient encore jamais gagné en Premier League, les hommes de Jürgen Klopp ont su imposer leur loi au fur et à mesure du match. A l’issue d’une première période assez pauvre en occasions, c’est Darwin Nuñez qui a ouvert le score d’un superbe ballon piqué (0-1, 35e), alors que Brentford avait oublié de défendre dans les grandes largeurs.

Mais l’attraction de la journée c’était le retour de Mohamed Salah. D’abord en échec à deux reprises, il a ensuite servi Alexis Mac Allister pour le deuxième but des siens (0-2, 55e), avant de corser l’addition par lui-même (0-3, 68e). Si Ivan Toney a réduit la marque après un coup de billard (1-3, 75e), Cody Gakpo s’est chargé de clore l’affaire après une nouvelle bévue de la défense des Bees (1-4, 86e). Les sorties sur blessure de Curtis Jones et Diogo Jota sont toutefois les principaux points noirs de la journée pour Liverpool, alors que Nuñez est sorti à la mi-temps. Après ce succès, Liverpool conserve la tête du championnat et met la pression sur City et Arsenal, qui jouent dans l’après-midi, alors que Brentford est provisoirement 14e.

Quand Salah est là, tout va !

Où sont passés les attaquants de Liga ?