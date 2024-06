À Liverpool, Arne Slot veut construire sur l’héritage de Jürgen Klopp

No, I’m not a slot.

Depuis l’annonce surprise du départ de Jürgen Klopp de Liverpool, beaucoup de bruits ont couru concernant le nouvel entraîneur des Reds. Un poste lourd de responsabilités tant le coach allemand a laissé une trace indélébile dans le cœur des supporters, avec un titre de Premier League et une Ligue des champions entre autres. C’est finalement Arne Slot (ex-Feyenoord) qui a été choisi et pour la première prise de parole du nouvel entraîneur de Liverpool, on a pu en savoir plus sur son projet, et ses intentions, dans des paroles relayées par le Guardian.

« Je pense qu’on a beaucoup de qualité, et la manière avec laquelle ils ont joué la saison dernière était déjà impressionnante, donc on va construire là-dessus. » Par ces mots, le Néerlandais rend hommage à Jürgen Klopp, avec qui il a d’ailleurs échangé pour arriver à Anfield dans les meilleures conditions. « Nous allons utiliser, je l’espère, le meilleur des deux mondes pour amener certaines choses et utiliser ce qui a déjà été construit lors des neuf années que Jürgen et son équipe ont passées ici. » Slot arrive dans un club performant, mais rien qui l’impressionne, au contraire, pour lui Liverpool et Feyenoord présentent pas mal de similitudes : « Les deux villes sont bordées d’une rivière, avec une population d’ouvriers qui aiment l’équipe. Je pense que des clubs comme Feyenoord et Liverpool, de ce que j’ai vu, comptent beaucoup pour les fans, plus que certains autres clubs dans le monde. C’est ce que j’ai ressenti à Feyenoord, et j’espère ressentir la même chose ici, à Anfield. »

Qu’il ne s’inquiète pas : il est au bon endroit.

Le calendrier de Premier League dévoilé, avec un gros choc en ouverture