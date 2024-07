Enquête ouverte après les incidents d’Uruguay-Colombie

Action, réaction.

À peine 24 heures après les incidents survenus entre joueurs uruguayens et supporters colombiens à la suite de la demi-finale de la Copa América, la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce qu’il s’est passé et punir les responsables. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la CONMEBOL ajoute : « Il est inacceptable qu’un incident comme celui-ci transforme la passion en violence. Par conséquent, aucun comportement qui viole l’esprit du sport et du plus beau spectacle du monde, qui appartient à toute la famille, ne sera toléré. »

Comme lors du quart de finale entre l’Uruguay et le Brésil, le match avait été marqué par de nombreuses fautes, et la tension était montée petit à petit entre les deux équipes. En réponse à cet incident, le président de la Féderation uruguayenne avait pris la défense de ses joueurs : « Les joueurs uruguayens ont eu une réaction instinctive, naturelle, pour défendre et protéger les enfants qui se trouvaient dans les tribunes et qui étaient agressés, les femmes, les parents, les membres les plus proches de la famille. C’est une réaction instinctive de parent. »

Affaire à suivre.

Darwin Núñez et les joueurs uruguayens se sont battus avec des supporters colombiens