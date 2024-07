La Colombie vient à bout de l'Uruguay et rejoint l'Argentine en finale

Au bout de l’effort.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Colombie a battu l’Uruguay (0-1) et retrouvera l’Argentine en finale de Copa América (à 2h, heure française, dans la nuit de dimanche à lundi). Après quelques beaux ratés de Darwin Nuñez (17e, 28e), la formation de Marcelo Bielsa a vu la Tricolore ouvrir le score par la tête Jefferson Lerma (0-1, 39e). En tirant superbement ce corner décisif, James Rodríguez porte à six son nombre de passes décisives dans cette Copa América 2024 et bat le record établi par Lionel Messi en 2021.

Vingt-trois ans après son seul succès dans l’épreuve, la Colombie a tenu pour se hisser en finale. Très en vue dans le tournoi, Daniel Muñoz n’y participera pas à cause de son carton rouge pris pour avoir assené un coup de coude au provocateur Manuel Ugarte juste avant le retour aux vestiaires. Malgré leur supériorité numérique, les Uruguayens ne sont parvenus à égaliser. Luis Suárez (71e) et Federico Valverde (75e) ont heurté les poteaux colombiens avant de voir leurs adversaires se réveiller en fin de partie et foncer légitimement en finale.

Quoi de mieux qu’un duel entre James Rodríguez et Lionel Messi ?

