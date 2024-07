Copa América : L’Argentine écarte le Canada et s’invite en finale

Le tenant poursuit la défense de son titre.

Face à un Canada qu’elle avait déjà battu en match d’ouverture, l’Argentine a de nouveau fait la loi, dans le New Jersey (2-0). L’Albiceleste retrouvera la Colombie ou l’Uruguay, dans la nuit de dimanche à lundi, pour tenter de conserver son titre acquis en 2021.

Malgré une bonne entame de match canadienne, ce sont les champions du monde qui montrent le plus de réalisme dans cette demi-finale, grâce à Julian Álvarez, parfaitement mis sur orbite par une passe plein axe de Rodrigo de Paul (1-0, 23e). Lionel Messi allume lui aussi une première mèche avant la pause, au ras du poteau. Avant de faire le break au retour des vestiaires, en déviant une frappe d’Enzo Fernández depuis l’entrée de la surface (2-0, 51e). Travail terminé, la Pulga et les siens ne sont plus qu’à un match de remporter un troisième tournoi majeur consécutif.

Il ne reste plus que Marcelo Bielsa ou James Rodríguez pour espérer faire dérailler la Scaloneta.

