Pronostic Argentine Canada : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

Dans la nuit de mardi à mercredi, a lieu la première demi-finale de la Copa América 2024.

Nos pronostics Argentine Canada

L’Argentine défend son titre

Championne du monde en titre et vainqueur de la dernière Copa América, l’Argentine est évidemment la grande favorite cet été et assume pleinement son statut. En effet, lors de la phase des poules, l’Albiceleste a remporté ses 3 matchs face au Canada (2-0), au Chili (1-0) et au Pérou (2-0). Très bon lors de ces rencontres, Lautaro Martinez s’est encore distingué en quarts de finale en ouvrant le score pour l’Argentine. Partis pour se qualifier, les hommes de Lionel Scaloni ont vu l’Équateur égaliser dans le temps additionnel (1-1). Dans une compétition où il n’y a pas de prolongations, l’Argentine a été contrainte de disputer les tirs au but. Maître dans ce type d’exercice, Messi a vu sa tentative être repoussée par la transversale. La Pulga a en revanche pu compter sur son portier Martinez, qui confirme ses excellentes dispositions dans ce type d’exercices. Le gardien d’Aston Villa a sorti les tentatives de Mena et Minda et a permis à son équipe de se qualifier pour les demi-finales. Ce mardi, l’Argentine retrouvera le Canada qu’elle avait battu en phase de poules (2-0).

Le Canada espère créer la surprise

Dans ce format de la Copa América 2024 qui comprend quelques sélections nord-américaines, le Canada emmagasine énormément d’expérience. Déjà présente au Qatar en 2022, la sélection est tournée vers le Mondial 2026 organisé en partie sur son sol. Durant la phase de poules de cette Copa América, les Canucks ont perdu face à l’Argentine (2-0), mais ont ensuite redressé la tête contre le Pérou (1-0) et le Chili (0-0). En quarts de finale, Shaffelburg a ouvert le score pour son équipe, mais le Vénézuelien Rondón a égalisé de superbe manière. Obligés de disputer les tirs au but, les hommes de Jesse Marsch ont pu compter sur leur portier Maxime Crépeau, décisif. Pour leur première participation à une Copa América, les Canadiens ont décroché leur place dans le dernier carré et évolueront dans la peau d’un outsider face au champion en titre argentin.

L’Argentine au complet, le Canada privé de deux éléments

Pour cette rencontre, l’Argentine se présente avec l’intégralité de son effectif. Malheureux sur son tir au but contre l’Équateur, Leo Messi reste tout de même le guide de cette Albiceleste. Toujours en quête de son premier but dans cette Copa América, il devrait encore être associé à Lautaro Martinez. Le capitaine de l’Inter brille de mille feux cet été. Il est l’actuel meilleur buteur du Tournoi avec 4 réalisations. Le controversé Emiliano Martinez s’impose comme le meilleur gardien de la Copa América jusqu’à maintenant. Du côté canadien, il faut souligner la blessure de l’ailier Buchanan ainsi que la suspension du défenseur cadre Cornelius. Les habituels cadres sont en revanche bien présents. Nous pensons au latéral gauche Davies, aux milieux de terrain Koné et Eustaquio ainsi qu’à l’attaquant David. Le Lillois a marqué un but dans cette Copa América et pourrait à nouveau être associé à Larin (0 but) cette nuit.

Les compositions probables pour cet Argentine – Canada :

Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico – Di María (ou De Paul), Mac Allister, Fernandez, Gonzalez – Messi, Lautaro.

Canada : Crépeau – Laryea, Bombito, Miller, Davies – Shafellburg, Koné, Eustaquio, Millar – David, Larin.

L’Argentine fait respecter la hiérarchie

L’Argentine s’est fait peur contre l’Équateur en quarts de finale mais a tout de même réussi à passer ce stade, à l’inverse de son éternel rival, le Brésil. L’Albiceleste fait donc office de grandissime favori à sa propre succession dans cette Copa América. Elle pourra compter sur le guide Messi mais aussi Lautaro Martinez qui affiche d’excellentes dispositions (déjà 4 buts). Opposée au Canada qui n’était pas forcément attendu à ce niveau de la compétition, l’Argentine a une belle opportunité de se hisser en finale. Très solides derrière, les partenaires de Lisandro Martinez n’ont encaissé qu’un seul but jusqu’à maintenant.

