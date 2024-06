Sans briller, l'Argentine écarte le Canada en ouverture de la Copa América

Argentine 2-0 Canada

Buts : Álvarez (49e) et Martínez (88e) pour l’Albiceleste

Sans convaincre et en jouant même parfois à se faire peur, l’Argentine s’est imposée lors du match d’ouverture de la Copa América 2024, en venant à bout du Canada (2-0) à Atlanta. Longtemps gênés par un bloc haut et très dense au milieu de terrain de la part des Canucks, les champions du monde ont trouvé la faille juste après le retour des vestiaires et ont ensuite été tout aussi proches de concéder le nul que de doubler la mise, avant de clore le suspense en fin de rencontre.

L’Argentine mise au pas par Marsch

Aperçu contre la France il y a une dizaine de jours, où il avait endormi la France, le Canada a récidivé contre l’Argentine. Très active au pressing lors des premières secondes de jeu, la formation de Jesse Marsch a vite montré son vrai plan de jeu, celui de laisser libres les premiers relanceurs argentins, pour mieux museler le centre du terrain, avec un bloc haut. Au risque de s’exposer dans la profondeur certes, mais qui a aussi permis de bloquer l’Albiceleste, qui s’est vite trouvée sans solution, malgré un bon premier quart d’heure, marqué par un gros raté d’Angel Di Maria devant Maxime Crépeau (8e).

Les Argentins ont été obligés de jouer long pour mettre du danger, mais le constat global est resté assez mitigé, notamment parce que le match a longtemps manqué d’intensité, la bataille tactique prenant le dessus. Alphonso Davies a cependant rappelé pourquoi il est déjà capitaine de sa sélection à 23 ans, en donnant le tournis à Nahuel Molina par deux fois en l’espace de cinq minutes, mais Tajon Buchanan s’est loupé à la finition. Maxime Crépreau, sur une tête d’Alexis Mac Allister, et Emiliano Martínez, sur une tête de Stephen Eustáquio, ont brillé chacun leur tour avant la pause et tout le monde est rentré aux vestiaires à égalité (0-0).

Les champions du monde sur un fil

Dès la reprise, l’Argentine est repartie avec un peu plus de mordant et, bien servi par Messi, Mac Allister a pu décaler à Julián Álvarez. Seule face au but vide, la « araña » ne s’est pas faite prier pour ouvrir le score (1-0, 49e). Un but qui n’a pas vraiment libéré les tenants du titre, qui ont vu le Canada enchaîner les situations notamment via Jonathan David (66e) et Davies (74e), alors que Lisandro Martínez est passé à quelques centimètres de concéder un penalty entre temps.

Avec un Martínez rassurant dans les buts, et qui a failli donner une passe décisive à un Lionel Messi qui a manqué deux énormes situations en fin de match, l’Argentine a laissé passer l’orage, avant que Lautaro Martínez n’ait besoin de deux occasions pour doubler la marque et assurer un succès plus étriqué que prévu aux siens (2-0, 88e).

Pronostic Argentine Canada : Analyse, cotes et prono du match de Copa América (+10€ sans dépôt offerts)