Julián Álvarez quitte Manchester City

L’Atlético passe à la vitesse supérieure.

Après des semaines de rumeurs et de doutes, l’Atlético de Madrid frappe un grand coup en signant Julián Álvarez. Le club madrilène a officialisé ce lundi l’arrivée de l’ancien attaquant de Manchester City qui s’engage pour les cinq prochaines saisons. Le montant du transfert ? Une petite fortune d’environ 95 millions d’euros, bonus compris. Cette transaction fait de lui non seulement le joueur le plus cher de l’histoire du club madrilène, mais aussi la plus grosse vente jamais réalisée par un club de Premier League.

Convoité depuis plusieurs mois, Álvarez a finalement craqué pour le projet madrilène, délaissant l’ombre d’Erling Haaland pour endosser le costume de nouvelle figure de proue des Colchoneros. Le joueur présent aux JO avec l’Argentine a passé sa visite médicale dans la journée, avant de signer son contrat. Déjà surnommé l’Araignée pour sa précision sur le terrain, le voilà est prêt à tisser sa toile en Liga.

🕷 ¡La araña es rojiblanca! ❤🤍 pic.twitter.com/t5VdXHkSlu — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

Bienvenue dans le merveilleux monde du Cholismo, petit.

La signature de Julián Álvarez à l’Atlético remise en cause