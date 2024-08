La signature de Julián Álvarez à l’Atlético remise en cause

L’effet domino.

Alors que Chelsea était bien parti pour signer un 4523e joueur dans son effectif en la personne de Samu Omorodion pour une quarantaine de millions d’euros, l’opération entre les Blues et l’Atlético de Madrid aurait capoté en raisons de problèmes contractuels selon The Athletic. Un transfert avorté comme il peut être assez fréquent pendant le mercato mais qui pourrait bien remettre en cause l’arrivée annoncée de Julián Álvarez chez les Colchoneros, comme affirmé par Sky Sports.

L’Atlético a besoin des liquidités du départ du fraîchement médaillé d’or espagnol pour s’attacher les services de l’Argentin et payer les quelques 95 millions – bonus compris – réclamés par Manchester City. L’attaquant de 24 ans est d’ores et déjà arrivé à Madrid ce dimanche et serait même sur le point de passer sa visite médicale ce lundi, comme dévoilé en images par Marca, pour rejoindre plusieurs compatriotes, dont Rodrigo de Paul.

🚨🚨 JULIÁN ÁLVAREZ PASA RECONOCIMIENTO MÉDICO CON EL ATLÉTICO 🚨🚨 pic.twitter.com/fbPIKuCzT2 — MARCA (@marca) August 12, 2024

L’Atlético de Madrid et Chelsea ont la ferme intention de ne pas voir le transfert tomber à l’eau et font tout pour trouver une solution. Selon Sky Sports, ils travailleraient désormais pour renvoyer João Félix à Londres, où il avait été prêté en janvier 2023, tandis que Conor Gallagher pourrait faire le chemin inverse.

Attention à la chanson choisie pour le bizutage, Julián.

Conor Gallagher va quitter Chelsea et la Premier League