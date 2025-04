Rabiot sur les banderoles du Parc : « Ça a pu me toucher en tant qu’être humain mais pas en tant que footballeur »

Il y en avait des choses à dire.

À un peu plus de 24 heures du choc contre l’AS Monaco ce samedi après-midi (17h), Adrien Rabiot était présent en conférence de presse ce vendredi midi. L’occasion pour le milieu marseillais de prendre la parole sur les incidents qui se sont déroulés au Parc des Princes le 16 mars dernier lors de PSG-OM (3-1).

« Je n’ai pas envie de m’étaler là-dessus. Sur le terrain, j’étais très concentré. J’étais focus sur le match. J’étais libre de jouer. Quand j’ai vu les événements, ça a pu me toucher en tant qu’être humain mais je n’ai pas été perturbé en tant que footballeur, confie l’ancien Parisien au sujet des banderoles insultantes à son égard et celui de sa mère Véronique. C’est mis de côté. Le principal, c’est de rester très concentré, en étant positif, la tête à l’objectif Ligue des champions. Pour le reste, des procédures sont lancées, on verra. »

« Elle m’a toujours protégé »

Le Français en a profité pour rendre un bel hommage à sa mère, Véronique, qui est par ailleurs son agente. « On a choisi de travailler comme ça avec ma mère. C’est même un bouclier pour moi, elle s’occupe de l’extra-sportif et fait des sorties dans la presse quand il le faut. Pour l’épisode du PSG, c’est la mère qui a été attaquée, c’est normal qu’elle réagisse. Ça se passe très bien comme ça notre manière de travailler. Elle m’a toujours protégé en me disant de faire ce que je savais faire sur le terrain. C’est aussi pour ça que j’ai pu réussir », indique le joueur de 30 ans. Le Marseillais a également abordé la Ligue des champions, et de l’importance de la rencontre de samedi pour « les distancer un petit peu », l’ASM étant troisième à deux unités des Olympiens.

