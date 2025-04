Liverpool annonce la prolongation de Mohamed Salah

Salah, ça bouge pas !

Les fans de Liverpool ne pouvaient pas rêver meilleure entrée dans le week-end. Suspendus à la décision de Mohamed Salah, libre à l’issue de la saison, de prolonger ou non son contrat sur les bords de la Mersey, ces derniers peuvent souffler un ouf de soulagement. L’international égyptien vient en effet de prolonger officiellement son aventure avec les Reds. Au club depuis 2017 (pour 243 buts), celui qui s’est fait manger par Nuno Mendes il y a pile un mois s’approche donc de plus en plus des 10 saisons au sein du club 19 fois titré champion d’Angleterre. Un total rapidement amené à évoluer, puisqu’emmenés par Salah (27 buts, 17 passes décisives en championnat), les Scousers ne sont plus très loin d’une 20e couronne.

Longtemps on a pourtant cru que l’histoire d’amour entre l’attaquant et son club se finirait cet été, puisque l’Égyptien, frustré de ne pas avoir reçu d’offre de prolongation, n’avait pas caché l’hypothèse d’un départ. Marquée par l’élimination en Ligue des champions contre le PSG, la star de Liverpool aura donc au moins une nouvelle occasion d’aller décrocher une deuxième C1 avec les Reds. Si le club n’a pas précisé la durée du nouveau bail signé par Salah (jusqu’en 2027 semble-t-il), ce dernier a soufflé auprès des médias du club qu’il espérait pousser son idylle dans le nord de l’Angleterre jusqu’à 10 saisons, ce qui reviendrait à y passer encore au minimum deux ans.

