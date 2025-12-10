Arne Slot câline Ibrahima Konaté après l’avoir taillé

Le retournement de veste est parfaitement maîtrisé.

Le coach des Reds fait son mea culpa. Après la victoire de Liverpool sur la pelouse de l’Inter (1-0), Arne Slot a tenu à dédier quelques mots à son défenseur Ibrahima Konaté : « Il a réalisé un gros match face à deux attaquants très forts. Le plus difficile pour lui, mais aussi pour moi, est que durant la plupart des matchs, il a bien joué cette saison, même quand il était impliqué dans les buts qu’on a encaissés. »

36' - After VAR review, Konate's goal is ruled out for a handball in the build-up. [0-0] #UCL https://t.co/dPFceGFfYm — Liverpool FC (@LFC) December 9, 2025

Et des buts, il en a concédé d’importants, le dernier en date face à Leeds le week-end dernier (3-3). Son erreur avait d’ailleurs agacé son entraîneur : « Il est un peu trop présent sur la scène de crime », avait déclaré Slot en conférence de presse après la rencontre de Premier League.

Vainqueur sur la plus petite des marges, Liverpool se relance au meilleur des moments et intègre de façon provisoire le top 8 en Ligue des champions. Une prestation à confirmer à la maison face à Brighton ce samedi après-midi.

Toujours sans Mohamed Salah ?

En pleine crise, Liverpool repart de l’Inter avec une victoire