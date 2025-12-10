Les prix des hôtels explosent dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026

Business is business.

La semaine dernière, les différents groupes de la Coupe du monde ont été tirés au sort, tandis que le calendrier a été dévoilé, ainsi que les lieux des rencontres. Ça n’est pas moins de 16 villes qui accueilleront les matchs du plus grand évènement de football à l’échelle mondiale, au Mexique, au Canada et aux États-Unis.

Panic room

Après avoir révélé les prix des billets pour la finale, qui varient entre 2 000 et 7 000 dollars, le média The Athletic a réalisé une enquête sur le prix des chambres d’hôtel. On s’en doutait, ils ont explosé de plus de 300% dans les villes hôtes.

Hotels across the United States, Canada and Mexico have hiked prices for rooms by hundreds of dollars per night during the FIFA World Cup in 2026, with an analysis by The Athletic revealing an average increase of more than 300 per cent around opening matches in the 16 host… pic.twitter.com/LV1953LocH — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 10, 2025

La plus grosse évolution a été constatée à Mexico, qui accueillera le match d’ouverture. Alors qu’une nuit d’hôtel coûte en temps normal 157 dollars (135 euros), vous devrez débourser près de 4 000 dollars (3 330 euros) pour passer une nuit à Mexico le 10 juin. Soit une augmentation de 2 373%. Rien que ça.

Le mini-bar et le petit-déjeuner sont compris dans le tarif ?

