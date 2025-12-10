S’abonner au mag
Les prix des hôtels explosent dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026

CDB
Les prix des hôtels explosent dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026

Business is business.

La semaine dernière, les différents groupes de la Coupe du monde ont été tirés au sort, tandis que le calendrier a été dévoilé, ainsi que les lieux des rencontres. Ça n’est pas moins de 16 villes qui accueilleront les matchs du plus grand évènement de football à l’échelle mondiale, au Mexique, au Canada et aux États-Unis.

Panic room

Après avoir révélé les prix des billets pour la finale, qui varient entre 2 000 et 7 000 dollars, le média The Athletic a réalisé une enquête sur le prix des chambres d’hôtel. On s’en doutait, ils ont explosé de plus de 300% dans les villes hôtes.

La plus grosse évolution a été constatée à Mexico, qui accueillera le match d’ouverture. Alors qu’une nuit d’hôtel coûte en temps normal 157 dollars (135 euros), vous devrez débourser près de 4 000 dollars (3 330 euros) pour passer une nuit à Mexico le 10 juin. Soit une augmentation de 2 373%. Rien que ça.

Le mini-bar et le petit-déjeuner sont compris dans le tarif ?

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

