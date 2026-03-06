Il jure sur la tête de ses enfants qu’il ne signera jamais à River Plate, la suite va vous étonner

Quand on vous dit que tout va très vite dans le football. Officialisé comme nouvel entraîneur de River Plate ce mercredi, Eduardo « Chacho » Coudet, pensait pouvoir quitter le Deportivo Alavés en douce et continuer sa carrière dans son pays d’origine. Seulement voilà, un extrait de sa conférence de presse du 26 février dernier est ressorti au lendemain de sa présentation à la presse argentine. Malheureusement pas très flatteur pour sa crédibilité.

Retournement de veste express

Interrogé sur un éventuel départ à la veille du match entre Alavés et Levante (finalement perdu 2-0), Chacho a coupé court aux rumeurs de façon quelque peu extrême : «Je jure sur mes quatre enfants que personne de River Plate ne m’a contacté, ni moi, ni mes représentants. C’est un mensonge. Connaissant ce club et sa direction, je ne crois pas qu’ils aient contacté qui que ce soit . C’est clair comme de l’eau de roche. »

Celui qui a porté les couleurs du club de Buenos Aires à deux reprises (1999-2002 et 2003-2004) s’est cependant déclaré flatté « de l’engouement » suscité par la rumeur. Après tout, elle était crédible avec le niveau qu’il pense avoir : « Pour moi, c’est tout à fait normal que mon nom soit évoqué par une institution comme River Plate. C’est un club du calibre du Real Madrid ou du FC Barcelone. »

On connaît la suite : une semaine plus tard, Chacho remplace Marcello Gallardo sur le banc d’ El Millonario, laissant Alavés, à trois points du premier relégable, se démerder seul avec sa lutte pour le maintien en Liga.

Qu’est-ce que ça va être quand son nom sera cité au Real…

