Neymar attaqué en justice par son ancienne cuisinière

À défaut d’être convoqué par Carlo Ancelotti, Neymar va l’être par la justice. Comme le rapporte le média brésilien Metrópoles ce vendredi, le joueur brésilien est poursuivi par une femme, qui a travaillé en tant que cuisinière pour l’attaquant entre juillet 2025 et février 2026.

Engagée par une entreprise sous-traitante, également visée par la plainte, la cuisinière a travaillé dans la résidence principale du joueur ainsi que dans sa copropriété voisine, où elle devait faire à manger pour plus de 150 personnes. L’employée reproche d’abord à l’attaquant brésilien de l’avoir fait travailler hors du cadre de son contrat : si celui-ci prévoyait entre neuf et dix heures de travail par jour en semaine, elle affirme que ces horaires n’étaient jamais respectés, devant travailler plus de 14h par jour en moyenne, parfois le week-end. La cuisinière ne bénéficiait pas non plus des pauses, pourtant obligatoires pour des journées de plus de six heures selon le Code du travail brésilien.

42 800 euros réclamés par la plaignante

Outre cette charge de travail excessive, la plaignante a également effectué des tâches exigeant un effort physique intense, « transportant constamment des morceaux de viande pesant en moyenne 10 kilos, […] chargeant et déchargeant les achats du supermarché, avec un grand nombre de sacs lourds », indiquent ses avocats. Ces efforts lui auraient causé des douleurs à la colonne vertébrale et à la hanche.

Au total, l’employée réclame à Neymar et à l’entreprise sous-traitante 262 000 reais (environ 42 800 euros), un montant qui comprend les indemnités de licenciement, le paiement des heures supplémentaires et des pauses, une indemnisation pour préjudice morale, ainsi que les frais médicaux et une pension.

