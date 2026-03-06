« On connaît bien cette équipe de Pologne », assure Laurent Bonadei

Attention aux mauvaises surprises. Après avoir débuté leur campagne de qualifications au Mondial 2027 par une victoire poussive face à l’Irlande mardi (1-2), les Bleues reçoivent la Pologne qui a tenu en échec les Pays-Bas lors de la première journée (2-2) ce samedi au stade Gaston-Gérard de Dijon. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, le sélectionneur tricolore, Laurent Bonadei a fait un point sur l’état de son groupe, ainsi que sur les clés de cette rencontre.

10 000 spectateurs attendus à Dijon

Pour certaines joueuses polonaises, il s’agira d’une rencontre à domicile. En effet, trois d’entre elles évoluent à Dijon : Nadia Krezyman, Gabriela Grzybowska et Dominika Kopinska, sans compter Paulina Dudek et Jagoda Cyraniak qui évoluent respectivement au Paris Saint-Germain et à l’Olympique de Marseille. Une donnée prise en compte par Laurent Bonadei et son staff comme il l’a expliqué : « Il va falloir être vigilants. On est avertis, on va travailler tactiquement sur ça. Mais effectivement, pour elles, c’est un avantage de jouer à domicile. Et pour le club aussi, ça permettra de récupérer les joueuses sans qu’elles aient de longs voyages à faire pour la semaine d’entraînement qui suit. Je ne fais pas une grosse fixation non plus sur l’adversaire. On va dire qu’on a fait une analyse vidéo complète de l’adversaire aujourd’hui (vendredi). On a Peggy Provost qui a fait aussi un rapport de match. On a visionné plus de 10 ou 15 matches avec les analystes et mes adjoints. On connaît bien cette équipe de Pologne. »

Du côté des absentes, le sélectionneur tricolore a voulu se montrer rassurant par rapport au cas de Pauline Peyraud-Magnin, en manque de rythme depuis son départ à Denver en NWSL et assure qu’une décision sera prise ce vendredi soir concernant la gardienne titulaire pour cette rencontre. Concernant Griedge Mbock, victime d’une entorse au genou droit début février, l’ancien adjoint d’Hervé Renard conserve bon espoir d’un retour rapide de sa capitaine : « elle reprend avec son club et elle sera rapidement compétitive ». Une question importante en vue de la Coupe du monde 2027 comme l’a expliqué le Toulonnais : « L’idéal serait d’avoir une défense qui se stabilise pour arriver à la Coupe du Monde en ayant plus de certitudes (…) je n’ai pas envie d’être dépendant de certaines joueuses et de se retrouver en situation délicate le jour où les joueuses ne sont pas là. Il faut que toutes les joueuses soient prêtes à répondre présentes au moment T ». Bonne nouvelle en revanche pour les Bleues, 10 000 spectateurs sont attendus à Dijon, de quoi ravir le board tricolore : « Demain, on aura vraiment besoin du public pour mettre la pression sur cette équipe de Pologne. Même s’il y a quelques joueuses qui évoluent à Dijon, on sait que nos supporters seront là et ça fait chaud au cœur. Le public français à Dijon ou dans les autres villes supporte l’équipe de France. Je tiens à les remercier encore une fois pour tout leur soutien.»

De quoi se remémorer les bons souvenirs de la qualif’ à l’Euro 2025 ?

Les Bleues commencent leur campagne de qualifs par une victoire poussive