Les Bleues commencent leur campagne de qualifs par une victoire poussive

Irlande 1-2 France

Buts : McCabe (12e) pour les Irlandaises // Malard (71e, 79e) pour les Bleues

Ouf !

Malmenée pendant plus d’une heure, l’équipe de France féminine, plus que poussive, a finalement bien lancé sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2027 ce mardi soir. Opposées à de solides Irlandaises, les joueuses de Laurent Bonadei, d’abord menées, ont su renverser la situation lors de cette première journée du groupe A2 (1-2).

À Dublin, les Bleues ont d’abord été cueillies à froid dès le début de la partie. À la suite d’un ballon perdu de Kadidiatou Kiani, Katie McCabe a réalisé une percée dans le couloir gauche avant de combiner avec Emily Murphy et de tromper Constance Picaud-Inconnu (1-0, 12e), qui a remplacé au pied levé Pauline Peyraud-Magnin, forfait. Dos au mur et bousculées, les Françaises, également privées de Selma Bacha et de Naomi Feller, ont eu le plus grand mal à déployer leur jeu en première période. En manque d’inspiration, les Bleues, pourtant largement dominatrices, rentrent aux vestiaires sans être parvenues à se montrer réellement dangereuses (7 tirs, 0 cadré).

Melvine Malard est la première joueuse de l'@equipedefranceF à marquer un doublé en sortant du banc dans un match de compétition officielle depuis Clarisse Le Bihan en novembre 2015 (2 buts v Albanie). Supersub #IRLFRA #QualifsCDM pic.twitter.com/wWIrJyvDK7 — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) March 3, 2026

À réaction

Si le début du second acte a encore été pénible, les joueuses de Laurent Bonadei vont prendre une première bouffée d’air grâce à Melvine Malard, tout juste entrée en jeu. Sur son premier ballon, l’attaquante surprend McCabe d’un crochet puis Mustaki avant d’égaliser (1-1, 71e). Libérées, les Bleues vont ensuite prendre les devants, encore grâce à Malard. Sur un cafouillage, la buteuse de Manchester United double la mise en trompant Courtney Brosnan (1-2, 79e).

Une bonne opération pour les Bleues, puisque plus tôt dans la journée, les Pays-Bas et la Pologne, les deux autres nations du groupe, n’ont pu faire mieux qu’un match nul (2-2). Pour rappel, les Bleues devront terminer premières de ce groupe pour se qualifier directement pour la Coupe du monde 2027, et éviter des barrages périlleux.

Le plus dur reste à venir.

