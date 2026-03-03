En République tchèque, un entraîneur évite la prison après avoir filmé ses joueuses à leur insu

Après une histoire semblable survenue en Autriche, la FIFPRO, syndicat mondial des joueurs et joueuses, met ce mardi la lumière sur une affaire de harcèlement sexuel dans le football tchèque.

Entraîneur de la section féminine du 1.FC Slovacko, l’un des principaux clubs du championnat féminin, Petr Vlachovsky a filmé sur une période de quatre ans des joueuses dans les vestiaires et la douche, à l’aide d’une caméra cachée dans son sac à dos. La plus jeune d’entre elles avait 17 ans au moment des faits. Également pris en possession de matériel pédopornographique, l’entraîneur a été arrêté en septembre 2023, après que la police a découvert des images publiées sur Internet.

Les joueuses ont découvert avoir été filmées à leur insu au moment de l’arrestation. « Certaines de mes coéquipières ont commencé à s’inquiéter d’être observées, même par la fenêtre. Elles avaient du mal à dormir, certaines filles vomissaient », a affirmé auprès d’un média tchèque Kristyna Janku, joueuse évoluant au club quand l’entraîneur a été arrêté.

À l’issue d’un procès sans audience en mai 2025, Petr Vlachovsky a été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis, associée à une interdiction d’entraîner en République tchèque jusqu’en 2030. Toutefois, rien ne l’empêche d’aller entraîner une équipe en dehors de son pays avant cette date.

La légèreté de la peine dénoncée par les joueuses

« C’est une farce, déplore Kristyna Janku. Nous sommes toutes du même avis. Mais nous avions été prévenues qu’il ne fallait pas s’attendre à grand-chose, la législation tchèque ne considérant pas la pédopornographie et les violences sexuelles comme des crimes graves. »

Alors, face à la difficulté d’impulser une modification du code pénal, la présidente du syndicat des footballeurs tchèques, Marketa Vochoska Haindlova, propose de renforcer le code disciplinaire de la Fédération. « Nous souhaitons faire pression en faveur d’un amendement qui prévoirait une interdiction à vie pour tous les délinquants sexuels. Une politique de tolérance zéro doit être appliquée », indique-t-elle auprès de la FIFPRO. Elle demande aussi à la FIFA de « publier une liste des entraîneurs sanctionnés pour des cas de violences sexuelles et de harcèlement ».

