Andy Robertson vers Wrexham ?

Plutôt Liverpool ou Deadpool ? Selon l’ancien défenseur des Reds Glen Johnson, Wrexham serait une destination possible pour Andy Robertson si ce dernier venait à quitter Liverpool cet été, à la fin de son contrat. Pour BOYLE Sport, Johnson explique que la notoriété du club gallois, grâce à Bienvenue à Wrexham, la série sur le rachat du club par Rob McElhenney et Ryan Reynolds, pourrait convaincre l’arrière gauche de 31 ans. « Naturellement, si Andy Robertson devait partir pour rejoindre un promu, ce serait techniquement un pas en arrière, mais il n’y a pas beaucoup de pas en avant à faire depuis Liverpool », argumente Johnson.

Wrexham en Premier League ?

« En ce qui concerne une équipe nouvellement promue qui a un projet, on peut comprendre pourquoi elle voudrait l’avoir dans ses rangs », explique l’ancien défenseur. Pour les Red Dragons, acquérir un joueur de la trempe de Robertson serait un énorme changement. La réputation, le professionnalisme et l’expérience du capitaine écossais pourraient aider ce club qui aspire à jouer en Premier League.

Actuellement 6e de Championship, Wrexham était encore en National League, le 5e échelon des championnats anglais, en 2023. Une ascension rendue possible grâce à la série et, disons-le, aux investissements des deux stars hollywoodiennes.

La légende moderne est et restera Paul Mullin !

Quand la FA Cup s’invite à Hollywood

