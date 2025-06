Le joueur préféré de Deadpool quitte Wrexham

La fin d’une belle romance.

Il aura marqué le championnat anglais de son empreinte en devenant la figure de proue de cette équipe de Wrexham. Paul Mullin, 105 buts avec le club gallois, s’en va en prêt à Wigan pour une saison.

L’hommage de Deadpool

Le club promu en D2 anglaise l’a annoncé dans un communiqué. L’attaquant de 30 ans a mouliné lors de sa dernière saison avec le club dirigé par Ryan Reynolds et Rob McElhenney en n’inscrivant que trois petits pions. Il aura néanmoins participé à la fantastique remontée de Wrexham, qui vient de passer de la National League au Championship en trois ans.

« Je n’imagine pas Paul en prêt et dans un autre maillot, a confié la star de Deadpool sur son compte Instagram. Nous ne serions pas là où nous sommes sans son cœur, ses skills et son travail. On t’aime Paul. » D’innombrables hommages ont également fusé sur les réseaux sociaux. La légende Steven Fletcher devrait également faire ses valises, à 38 ans.

Le chant « Super Paul Mullin » ne résonnera plus au Racecourse.

