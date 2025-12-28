S’abonner au mag
Andy Carroll risque la prison après avoir enfreint une ordonnance de protection

Les aventures d’Andy, mais pas du tout au pays des merveilles.

Andy Carroll est dans la tourmente. D’après les infos du Telegraph, l’ancien attaquant de Liverpool d’Amiens et de Bordeaux risque une peine de prison. L’homme de 36 ans doit passer devant le tribunal ce mardi, pour une affaire remontant au printemps. L’actuel joueur de Dagenham & Redbridge, en sixième division anglaise, a enfreint une ordonnance de protection. Celle-ci doit normalement permettre de protéger les victimes de violences domestiques. Son non-respect peut entraîner une peine de prison allant jusqu’à cinq ans.

Connu des services de police

Le mois dernier, toujours selon le Telegraph, l’attaquant a écopé d’une amende pour avoir filmé une manifestation anti-immigration alors qu’il était au volant.

Dis-moi non, Andy.

