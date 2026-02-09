S’abonner au mag
  • Maldives
  • Club Valencia

Un maintien obtenu grâce à un forfait : une stratégie qui fait polémique aux Maldives

Un maintien obtenu grâce à un forfait : une stratégie qui fait polémique aux Maldives

Aux Maldives, le maintien s’est joué sans coup d’envoi… Selon le Guardian, le club de Green Streets a assuré son maintien en première division maldivienne mais la méthode interroge. Lors de l’ultime journée de la Dhivehi League, la situation était la suivante : après la victoire de son concurrent direct, le Club Valencia, Green Streets ne devait pas s’incliner de plus de quatre buts d’écart lors de son dernier match pour éviter la relégation.

L’objectif a bien été atteint, mais sans passer par le terrain. Green Streets ne s’est tout simplement pas présenté pour son match face à New Radiant. Conformément au règlement de la Fédération maldivienne de football (FAM), la rencontre a été déclarée perdue 0-2 par forfait, un score suffisant pour permettre à Green Streets de rester dans l’élite.

Le Club Valencia ne lâche rien

Une issue que le Club Valencia, à la vraie place du con, a immédiatement contestée en déposant une réclamation auprès de la FAM. L’instance nationale a sanctionné Green Streets d’une interdiction de recrutement et d’une amende, tout en maintenant le résultat du match. Insatisfait, le Club Valencia a annoncé dimanche son intention de porter l’affaire devant la Confédération asiatique de football, puis la FIFA, prolongeant ainsi un feuilleton aussi inédit que polémique.

La FIFA tranchera : une stratégie contraire à l’esprit du jeu ?

50 insultes non discriminatoires à utiliser sans problème au stade

ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
