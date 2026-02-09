S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Watford

Watford tient son nouvel entraîneur en la personne d’Edward Still

Watford tient son nouvel entraîneur en la personne d'Edward Still

Vers un nouveau Still de jeu ? Watford, pensionnaire de deuxième division anglaise, a annoncé la prise de fonctions d’Edward Still à la tête de l’équipe première. Il n’est autre que le frère de Will, qui a notamment dirigé le Stade de Reims, le RC Lens (où Edward a été son adjoint) ou encore Southampton. Le Belge s’est engagé avec le club anglais pour deux ans et demi après un passage délicat à Anderlecht, où il a été adjoint puis intérimaire.

Objectif Premier League

Actuellement 11e à trois points des play-off pour espérer retrouver la Premier League, les Hornets n’ont engrangé que trois points lors des cinq dernières rencontres (avec trois matchs nuls). Mission commando enclenchée. Pour ce faire, Edward Still ne passera pas par quatre chemins. En effet, il a déclaré que « les supporters peuvent s’attendre à ce que l’équipe soit agressive, très compacte en défense et rapide en attaque. »

Du beau jeu pour Watford, what else ?

La Coupe de la Ligue est bel et bien de retour

