La Coupe de la Ligue est bel et bien de retour

  Angleterre

MBC
Le monde du football respire à nouveau.

Quelques jours après le retour du Championship, de la League One et de la League Two, la Coupe de la Ligue anglaise est de retour ce mardi. Une compétition où les fans engloutissent trois pintes de bière avant le coup d’envoi pour oublier que le tournoi s’appelle la Carabao Cup. Malgré ce nom moisi, nombreux seront les fans à se déplacer aux quatre coins du pays pour vivre le 1er tour de leur équipe de coeur. 

Du Nord au Sud du Royaume

Au programme du soir, 30 matchs à suivre dont un derby des points cardinaux entre Northampton et Southampton. Pas de nouvelles d’Eastampton ni de Westampton, ceci dit. On jettera aussi un coup d’oeil au duel des clubs spécialistes de l’ascenseur Premier League-Championship, Watford et Norwich. Le vainqueur de ce match affrontera d’ailleurs le FC Metz au prochain tour. Il ne faudra pas non plus louper la rencontre entre Bristol Rovers et Cambridge United pour le titre de la meilleur ville universitaire du pays. À noter que les clubs de Premier League entreront dans la compétition au prochain tour. 

Désolé les puristes, ces matchs ne seront pas diffusés sur France 4.

