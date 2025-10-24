S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Bristol Rovers

Après avoir subi un arrêt cardiaque, Tom Lockyer fait son retour en D4 anglaise

SF
Après avoir subi un arrêt cardiaque, Tom Lockyer fait son retour en D4 anglaise

On pensait son histoire avec le foot terminée, elle repart pour un nouveau chapitre.

Presque deux ans après avoir frôlé la mort sur un terrain, Tom Lockyer rechausse les crampons. Victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de Premier League entre Bournemouth et Luton en décembre 2023, le défenseur et capitaine gallois de 30 ans a signé un contrat d’un an avec Bristol Rovers, en quatrième division anglaise, le club de ses débuts professionnels.

Retour à la maison

Formé et révélé à Bristol, Lockyer y revient six ans après son départ pour Charlton, puis Luton, où il aura notamment contribué à la montée historique en Premier League en 2023, une fête assombrie par son effondrement au Vitality Stadium.  Le Gallois avait reconnu avoir eu « l’impression d’être littéralement mort » ce jour-là, ajoutant que son avenir dans le football n’était désormais « plus entre [ses] mains ». Mais le destin en a décidé autrement.

« C’est vraiment très agréable de redevenir joueur des Bristol Rovers », a confié Lockyer sur le site du club. « Je vais célébrer les petites victoires sur un terrain de football et simplement en profiter. Je fais ça parce que j’adore jouer et que j’ai un immense désir de rejouer, et quel meilleur endroit pour le faire que chez moi, à Bristol Rovers. »  Son entraîneur Darrell Clarke n’a pas caché son émotion : « C’est un garçon admirable. Ce sera formidable de le revoir sur le terrain sous le maillot bleu et blanc. »

Un come-back qui a tout du happy end.

La Coupe de la Ligue est bel et bien de retour

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Lyon - Bâle (2-0)
Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!