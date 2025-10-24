Après avoir subi un arrêt cardiaque, Tom Lockyer fait son retour en D4 anglaise

On pensait son histoire avec le foot terminée, elle repart pour un nouveau chapitre.

Presque deux ans après avoir frôlé la mort sur un terrain, Tom Lockyer rechausse les crampons. Victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de Premier League entre Bournemouth et Luton en décembre 2023, le défenseur et capitaine gallois de 30 ans a signé un contrat d’un an avec Bristol Rovers, en quatrième division anglaise, le club de ses débuts professionnels.

Pen to paper ✍️ pic.twitter.com/6DEVKj1nlE — Bristol Rovers (@Official_BRFC) October 23, 2025

Retour à la maison

Formé et révélé à Bristol, Lockyer y revient six ans après son départ pour Charlton, puis Luton, où il aura notamment contribué à la montée historique en Premier League en 2023, une fête assombrie par son effondrement au Vitality Stadium. Le Gallois avait reconnu avoir eu « l’impression d’être littéralement mort » ce jour-là, ajoutant que son avenir dans le football n’était désormais « plus entre [ses] mains ». Mais le destin en a décidé autrement.

« C’est vraiment très agréable de redevenir joueur des Bristol Rovers », a confié Lockyer sur le site du club. « Je vais célébrer les petites victoires sur un terrain de football et simplement en profiter. Je fais ça parce que j’adore jouer et que j’ai un immense désir de rejouer, et quel meilleur endroit pour le faire que chez moi, à Bristol Rovers. » Son entraîneur Darrell Clarke n’a pas caché son émotion : « C’est un garçon admirable. Ce sera formidable de le revoir sur le terrain sous le maillot bleu et blanc. »

Un come-back qui a tout du happy end.

