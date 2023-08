Les Bristol Rovers dévoilent un maillot en braille lisible

Passe aveugle.

Entraînés depuis deux ans par Joey Barton, les Bristol Rovers viennent de dévoiler un nouveau maillot extérieur bien original. Celui-ci a en effet la particularité d’être en braille lisible. Les personnes non, ou malvoyantes, pourront ainsi y lire le message : « Le football nous rassemble. »

Our 2023/24 away shirt has arrived.#FootballBringsUsAllTogether. pic.twitter.com/TAZKEQivQL

— Bristol Rovers (@Official_BRFC) August 4, 2023