Joey Barton dézingue l’un de ses joueurs après une défaite

Un tacle aussi appuyé que lorsqu’il était joueur.

Joey Barton, désormais coach des Bristol Rovers, n’a pas fait dans la dentelle, après la défaite des siens samedi, sur la pelouse de Peterborough en League One. Invaincus depuis trois matchs, les Rovers n’ont pas satisfait leur entraîneur, surtout un certain Luke Thomas. L’attaquant a en effet subi les foudres de l’ancien Marseillais. Touché à un tendon, il a décidé de continuer sur la pelouse, au grand dam de Barton qui ne l’a absolument pas épargné au moment d’expliquer le deuxième but, notamment au micro de la BBC : « Pour couronner le tout, un jeune garçon idiot – je ne peux même pas le qualifier d’homme – a compromis l’équipe avec son comportement et l’on s’est retrouvé à 2-0 au pied d’une montagne à gravir. »

🎙️ “Sometimes it’s just not your day…” Joey Barton talks to Ed Hadwin after Rovers 2-0 defeat at Peterborough. pic.twitter.com/dmZF2V25G5 — BBC Sport Bristol (@bbcbristolsport) September 30, 2023

Une sortie qui détonne, et étonne, même venant d’un ancien boucher des pelouses. Surtout que ce dernier ne s’est pas arrêté là : « À moins que l’on ne se ressaisisse, et que l’on éradique ces faibles d’esprit qui font actuellement partie de notre équipe, nous ne serons pas promus dans cette division » . Et le pauvre Luke Thomas a même été ciblé pour avoir voulu exercer le pressing sur la défense adverse : « Dans sa dévotion absolue, il a été faire le pressing et a totalement exposé Jack Hunt [latéral droit de Bristol] » . Sorti deux minutes après le deuxième but concédé par les siens, l’attaquant ne va certainement pas passer une bonne semaine à l’entraînement : « On se retrouve à 2-0, juste parce que quelqu’un n’a pas eu l’état d’esprit nécessaire pour prendre la bonne décision pour garder l’équipe forte » . Barton est même allé jusqu’à demander à ce qu’il soit sanctionné : « J’aimerais pouvoir le sanctionner et je vais en parler au CEO parce que c’est une décision ridicule. Il ne devrait pas être payé cette semaine pour ce qu’il a fait parce que qu’il nous à fait perdre 2-0. »

Vite, un match de l’OM en tribune pour détendre Joey !