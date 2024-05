Lionel Messi et Luis Suárez s’éclatent avec l’Inter Miami

Définitivement le GOAT.

Lionel Messi s’éclate en MLS. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Pulga a réalisé une nouvelle performance remarquable en délivrant notamment cinq passes décisives lors de la victoire de l’Inter Miami face aux New York Red Bulls (6-2). Et devinez quoi ? Il s’est aussi occupé d’inscrire le deuxième but des siens, histoire d’être impliqué sur chaque pion, tous inscrits en seconde période.

📹 Highlights | Watch all the goals of the night here: https://t.co/437gKM8QyX pic.twitter.com/ZuoCmnEta1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 5, 2024

L’Argentin a notamment régalé son grand ami Luis Suárez, à qui il a offert un triplé en fin de partie. Avant l’Uruguayen, c’est Matias Rojas qui avait profité des caviars de l’enfant de Rosario pour claquer un doublé. De quoi conforter la place de leader de l’Inter Miami au sein de sa conférence.

Seul petit hic : Jordi Alba est très triste de ne pas avoir été invité à la fête avec les copains.