Même sans un grand Messi, l’Inter Miami conserve la tête en MLS

CF Montréal 2-3 Inter Miami

Buts : Duke (22e) & Vilsaint (32e) pour Montréal // Rojas (44e), Suárez (45e+3) & Cremaschi (59e) pour Miami

Matías Rojas a bien observé Messi à l’entraînement.

Une semaine après avoir délivré cinq passes décisives et marqué un but contre les New York Red Bulls, Lionel Messi n’a pas réédité la même performance, loin de là. Sur le terrain de Montréal, l’Argentin n’a même pas été décisif, une première pour lui en championnat en 2024, mais cela n’a pas empêché l’Inter Miami de s’imposer (2-3), le tout après avoir été menée 2-0. Avec un but de ce bon vieux Luis Suárez, co-meilleur buteur du championnat (11 réalisations, à égalité avec Christian Benteke et Cristian Arango), les Floridiens ont renversé la vapeur en cinq minutes avant la pause, pour revenir aux vestiaires à égalité, avant de plier l’affaire en seconde période.

Messi off the pitch for a free kick? No problem for Matias Rojas! A stunner to pull one back for Miami in Montreal. pic.twitter.com/tqxI2gYiGu — Major League Soccer (@MLS) May 12, 2024

Un résultat inespéré et un come back initié par un bijou du Paraguayen Rojas, auteur d’un splendide coup franc à plus de 25 mètres (44e). Un chef-d’œuvre qui ne s’est pas joué à grand-chose, puisque Lionel Messi était sur la touche pour se faire soigner à ce moment, en raison des nouvelles règles appliquées en MLS. Au final, c’est un succès important pour Miami qui prend – au moins temporairement – trois points d’avance sur Cincinnati en tête de Conférence Est, après un bon tiers de la saison.

