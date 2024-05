Rice, Savanier, Ancelotti, Messi : un week-end d’esthètes

Le but du week-end

Récupération de la sphère dans sa moitié de terrain, accélération, conduite de balle faisant gagner des dizaines de mètres, protection du ballon, décalage sur le côté gauche, placement, préparation du geste, puissante volée du droit, filets. Pour ouvrir le score à Toulouse et lancer la victoire du MHSC qui lui permet officiellement de se maintenir après 32 journées de Ligue 1, Téji Savanier a mis les formes.

Et puisqu’il souhaitait confirmer son étiquette de génie incompris, le magicien a écopé d’un carton rouge à la 65e minute pour un geste d’humeur pas vraiment indispensable. C’est cela, l’art : faire parfois dans l’inutile, pour pouvoir inventer des chefs d’œuvre et des moments suspendus dans le temps.

La passe décisive du week-end

Erling Haaland a planté un joli quadruplé, lors de la raclée administrée à Wolverhampton par Manchester City ? Declan Rice a fait mieux que le Norvégien, et en un seul geste : à l’occasion de la 36e journée de Premier League et du succès d’Arsenal contre Bournemouth, le milieu de terrain des Gunners a offert le break à son partenaire Leandro Trossard d’une superbe manière à vingt minutes du terme.

Cerise sur le gâteau, le bonhomme a inscrit la dernière réalisation de son équipe au bout du temps additionnel et a ainsi montré toute son importance dans le jeu des siens. S’il ne sera pas couronné meilleur buteur de la compétition et si le titre de champion d’Angleterre n’appartient plus à ses pieds, les Sky Blues conservant leur trophée en cas de sans-faute, la recrue londonienne aura tout de même signé une sacrée saison.

Le trophée du week-end

Il s’est quelque peu lâché, et il l’a bien mérité : après avoir de nouveau fait gagner son Real Madrid contre Cadix avec un onze constitué de remplaçants et remporté officiellement la Liga, Carlo Ancellotti s’est laissé aller à une petite danse dans le vestiaire en compagnie de ses joueurs.

Les Merengues peuvent aussi remercier Barcelone, qui a perdu à Gérone et a donc accéléré le triomphe de la Maison-Blanche. Ainsi que Portu, véritable bourreau des Catalans. À noter également qu’un autre club a brandi sa coupe vers le ciel ce week-end, à savoir le PSV Eindhoven roi d’Eredivisie.

La boulette du week-end

Le Paris Saint-Germain était en infériorité numérique, il restait un peu moins d’une demi-heure à jouer, et le score n’avait pas encore été débloqué. Bref, les filles de la capitale étaient franchement mal embarquées en finale de Coupe de France. Mais finalement, la bande de Jocelyn Prêcheur a bien conservé son trophée.

Pourquoi, comment ? En attendant patiemment la petite erreur de l’adversaire, en l’occurrence celle de Manon Heil : à la 74e minute, la gardienne de Fleury s’est trouée dans sa sortie et a plus ou moins offert le sacre aux voisines. Difficile à encaisser, encore davantage à digérer…

L’exploit du week-end

Le saviez-vous ? Jusqu’à ce 5 mai, l’Inter ne s’était inclinée qu’une seule fois lors du cru 2023-2024 de Serie A. C’était contre Sassuolo, le 27 septembre. Depuis ce dimanche, le patron de l’Italie affiche désormais deux défaites… mais toujours un unique bourreau, car c’est encore le même ennemi qui l’a fait tomber !

Lors de ce retour comptant pour la 35e journée, les Neroverdi ont récidivé grâce au seul buteur du duel : Armand Laurienté, qui a relancé les espoirs du club pour éviter la descente en deuxième division. Nouveau chat noir, pur hasard ou tout simplement coïncidence ?

La série du week-end

Cinq. Encore cinq matchs (deux de championnat, deux de Ligue Europa et un de Coupe) à repousser la défaite comme la peste pour terminer le game de cette saison absolument dantesque, du côté du Bayer Leverkusen. En dominant l’Eintracht Francfort, le boss de la Bundesliga a étiré sa série d’invincibilité à 48 rencontres sans revers toutes compétitions confondues.

Encore une partie, et le record des Invincibles d’Arsenal écrit de 2003 à 2004 sera égalé. Rien que dans le championnat allemand, personne n’avait encore jamais perdu lors des 32 premières journées. Oui, la team de Xabi Alonso est impressionnante. Et il convient de le répéter, semaine après semaine.

