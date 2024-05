Angers en Ligue 1, Saint-Étienne, Rodez et Paris barragistes, Troyes en National

Dans une dernière journée haletante, Angers se contente d'un match nul contre Dunkerque (0-0) pour rejoindre l'AJA dans une accession directe en Ligue 1. Vaincu par QRM (2-1), Saint-Étienne devra passer par les barrages, tout comme Rodez et le Paris FC, pour espérer le même sort. Dans le bas de tableau, Troyes est tombé en National.

Et une de plus pour faire trente-huit !

Le suspense est monté crescendo dans cette dernière journée de Ligue 2 2023-2024. Au moment de recevoir une équipe de Dunkerque quasiment maintenue à Raymond-Kopa, Angers, deuxième, comptait deux points d’avance sur l’AS Saint-Étienne et n’avait qu’à s’imposer sur sa pelouse pour valider sa montée dans l’élite. Cela n’a pas été simple, à l’image d’un penalty indiscutable mais non sifflé sur Farid El-Melali. Mais au final, le match nul et vierge a arrangé tout le monde (0-0). En embuscade à la troisième place, les Verts ont tenté 14 tirs dans leur première période sur la pelouse de Robert-Diochon, un record dans la saison. Hélas pour eux, cela n’a pas suffi à marquer, bien au contraire : QRM, déjà condamné au National, s’est imposé de manière très froide en sanctionnant un adversaire bien trop emprunté pour trembler les filets (2-1). Beaucoup moins diesel qu’Angers ou Sainté, Rodez a acquis un succès express contre Ajaccio pour s’emparer de la quatrième place afin de recevoir pour son premier match de barrages (2-0).

Onaiwu voit triple, adieux pour Manu Pérez

Mais recevoir qui, exactement ? Le Paris FC, pardi ! Dans un déplacement périlleux à Furiani, les hommes de Stéphane Gili ont tremblé jusqu’au bout contre Bastia pour conserver leur place dans le top 5 (1-1) mais ont probablement perdu sur blessure Ilan Kebbal, meilleur passeur du championnat, pour la prolongation de la saison. Sacré champion de Ligue 2 à l’Abbé-Deschamps, Auxerre a associé le feu d’artifice dans le ciel à celui sur le terrain en dominant facilement Concarneau grâce, entre autres, à un triplé d’Ado Onaiwu (4-1). Au rayon des déçus, le Stade Malherbe de Caen s’est facilement débarrassé de Valenciennes (3-0) mais ne termine que sixième, au pied des places de barragistes. Grâce à sa quinzième victoire de la saison sur une frappe sèche d’Amin Cherni à Guingamp (1-0), le Stade lavallois a tenu sa septième place.

Dans le milieu de tableau, Amiens termine sur une bonne note avec une huitième place grâce à sa victoire à Grenoble (3-1), où le club isérois a célébré la fin de carrière de Manu Pérez après dix années passées au GF38 et 228 matchs de Ligue 2 sous le capot. Pour l’honneur également, Bordeaux a remporté un duel régional contre Pau (3-2) grâce à un Zuriko Davitashvili visiblement prêt pour l’Euro. Dans un match à huis clos dans son Stade de l’Aube, Troyes a laissé planer un maigre espoir de maintien au moment de recevoir Annecy, son concurrent direct. Suite au match arrêté contre Valenciennes, Troyes devait absolument s’imposer mais cela ne s’est pas produit, Nicolas De Préville ne pouvant que répondre à l’ouverture du score de Kapitbafan Djoco (1-1). L’ESTAC sera en National l’an prochain, au grand dam de Benjamin Nivet.

« Pas de violence, c’est les vacances ! »

Auxerre 4-1 Concarneau

Buts: Onaiwu (40e, 63e, 80e) et Hein (85e) pour l’AJA / Moussiti-Oko (21e) pour les Bretons.

Angers 0-0 Dunkerque

QRM 2-1 Saint-Etienne

Buts: Soumano (63e), K.Coulibaly (79e) pour les Normands / I.Sissoko (89e) pour Sainté.

Caen 3-0 Valenciennes

Buts: T.Gomis (23e, 63e) et A.Mendy (85e).

Bastia 1-1 Paris FC

Buts : Alfarela sp (45e+2) pour le SCB / (Kolodziejczak (29e) pour le PFC.

Rodez 2-0 Ajaccio

Buts: Haag (2e) et Houtondji (6e) pour le RAF.

Grenoble 1-3 Amiens

Buts: Benet (45e+2) pour le GF38 / Kakuta (63e), Leautey (71e), et Ikia Dimi (88e).

Guingamp 0-1 Laval

But: Cherni (45e+3) pour les Tangos.

Bordeaux 3-2 Pau

Buts: Weissbeck (7e), Livolant (16e) et Davitashvili (51e) pour les Girondins / Mohamed (46e) et M.Sylla (90e+3) pour Pau.

Troyes 1-1 Annecy

Buts : De Préville (31e) pour l’ESTAC / Djoco (16e) pour les Annéciens.