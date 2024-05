La commission de discipline sanctionne Troyes et convoque Mohamed Camara

Le calice jusqu’à la lie pour Troyes.

L’avenir de l’ESTAC en Ligue 2 n’était déjà plus assuré, il est désormais officiellement entériné. Suite aux incidents survenus lors du match Troyes-Valenciennes du 3 mai dernier (1-1), la commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner sévèrement le club de l’Aube. Ainsi, les Troyens écopent, sans surprise, d’un match perdu, d’un huis clos pour les deux premières rencontres de la saison prochaine en National et d’un point de pénalité au classement (avec sursis).

Par ailleurs, quatre joueurs, Junior Olaitan, Rudy Kohon, Kyliane Dong et Abdoulaye Ndiaye, sont sanctionnés de trois matchs de suspension pour avoir renvoyé des fumigènes dans les tribunes du stade de l’Aube. Dans un communiqué publié le 8 mai dernier, le club a précisé que les joueurs étaient « mis à pied à titre conservatoire. » Troyes termine donc la saison 17e de Ligue 2, avec 41 points, et est relégué en National, un championnat dans lequel le club n’a pas évolué depuis la saison 2009-2010

Le Stade brestois est également sanctionné par la commission et sera privé du bloc C de la tribune Quimper pour les deux premiers matchs de la prochaine saison, à cause de « l’usage d’engins pyrotechniques et jets d’objets ». Lens, Rennes et Saint-Étienne ont également été punis avec des huis clos partiel. Enfin, la commission précise également avoir convoqué le Monégasque Mohamed Camara, qui avait caché le patch arc-en-ciel sur son maillot avec du scotch.

La sanction devrait être connue la semaine prochaine.