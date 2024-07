Mince, c’était pourtant le rendez-vous de l’été !

Le Trophée des champions est reporté, informe la LFP ce mercredi. Le match entre le PSG, champion de France et vainqueur de la coupe de France, et Monaco, son dauphin, était prévu à Pékin le 8 août, et est décalé à une date ultérieure et dans un nouveau lieu, à déterminer. Selon L’Équipe, des problèmes administratifs ont rendu impossible l’organisation de la rencontre : la LFP n’avait pas d’autorisation définitive. Le match devait s’inscrire dans les festivités du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France.

Pourtant, il y avait un diffuseur.

