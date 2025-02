L’affiche de gala a encore tourné à la correction.

Manchester City (4-2), Stuttgart (1-4), Brest (2-5)… En ce moment, le PSG prend un malin plaisir à martyriser ses adversaires, en particulier quand ceux-ci sont engagés en Ligue des champions. L’histoire s’est répétée ce vendredi, puisque les partenaires d’Ousmane Dembélé ont éparpillé l’AS Monaco au Parc des Princes (4-1). Pour le plus grand bonheur de Vitinha. « On se régale à chaque match, on prend du plaisir. On marque beaucoup de buts, on est contents d’être sur une bonne dynamique », s’est félicité le milieu portugais au micro de DAZN.

Auteur d’une prestation XXL dans l’entrejeu, le joueur de 24 ans – dont la prolongation jusqu’en 2029 a été officialisée avant le coup d’envoi – s’est aussi distingué en inscrivant un but en tout début de partie, sur un coup franc plein de malice. « C’est de l’instinct, a-t-il expliqué. Quand j’ai vu le positionnement du gardien, je me suis dit : « Pourquoi pas ? ». Et c’était très bien. »

Le pauvre Radosław Majecki, qui a fini la tête dans ses filets, n’a pas dû se faire la même réflexion.

