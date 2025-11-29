- Ligue 1
- J14
- Monaco-PSG
En direct : Monaco-PSG (0-0)
C'est la mi-temps à Louis II ! Au terme d'un premier acte marqué par le tacle atroce de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, pourtant seulement sanctionné d'un carton jaune, Monégasques et Parisiens rentrent au vestiaire sans réussir à se départager. Les plus grosses occazes sont à mettre à l'actif des locaux, qui ont buté à plusieurs reprises sur le portier du PSG. Tout reste à faire après la pause...
Deux minutes de temps additionnel annoncées
Le retour salvateur de Lucas Hernandez ! Alors que Folarin Balogun, lancé en profondeur, allait se présenter solo face au but parisien, le défenseur international français revient en catastrophe et empêche un but tout fait !
Quel retour de WZE pour venir contrer cette frappe monégasque ! Ça chauffe, ça chauffe sur le but de Chevalier... Corner à suivre, qui ne donne rien.
Frayeur sur le but parisien !! Le but de Salisu est refusé pour une position de hors-jeu qui ne le concernait même pas ! C'est Teze qui a laissé bêtement trainé son pied, et empêche Salisu de venir ouvrir le score
Que d'erreurs techniques, sérieux... Mondo Duplantis doit même regretter le championnat de Suède, pour vous dire !
Ça y est, ça s'anime ! Kvara d'abord puis Kang-in Lee prennent leur chance tour à tour : la frappe du Géorgien est boxée bizarrement par Hradecky, celle du Coréen passe une nouvelle fois à côté.
🟨 Carton jaune pour Vitinha, coupable d'une main jugée volontaire
Kang-In Lee mélange son défenseur d'un joli passement de jambes sur la droite de la surface, mais sa frappe enchainée du droit s'envole dans les travées de Louis II !
Quel arrêt de Chevalier !!! Balogun enroule son centre pour Minamino, qui reprend de volée du gauche... Chevalier se couche et sort une parade énorme pour coincer ce ballon sous sa main gauche !
Karma pour Camara ? Cette fois, c'est le jeune milieu monégasque qui doit sortir quelques instants, blessé...
Et la nouvelle grosse occase dans la foulée ! Vitinha balance sa spéciale frappe du droit de l'extérieur de la surface : Hradecki s'interpose tant bien que mal...
Kvara tout proche d'ouvrir le score ! Le Géorgien temporise à gauche, repique vers l'axe et décoche une frappe du droit finalement contrée : corner à suivre pour le PSG.
Et y'en a un qui est spécialement en galère en ce début de match, c'est notre ami Senny Mayulu... le pauvre petit rate tout ce qu'il entreprend
Ça y est, les Parisiens ont repris le contrôle du jeu. Sans pour autant se montrer dangereux pour l'instant...
Frappe d'Alexsandr Golovine, bien trop axiale pour inquiéter Lucas Chevalier, qui capte facilement
Bon, pour revenir à notre rectangle vert, il se passe toujours pas grand chose de fou. Le vrai spectacle se trouve plutôt dans le parcage parisien, comme d'habitude bien bruyant
Bon, et ben on en reste là, pas de carton rouge pour Lamine Camara : honnêtement je suis tout à fait chokbar.
🟨 Pour l'instant, c'est jaune pour Lamine Camara. Mais ça va sûrement changer au vu des images de ce tacle ignoble... À noter que Chevalier reste au sol, et on peut le comprendre !
Wazaaaaaa Lamine Camara qui arrive comme un pélican pour venir détruire la cheville de Lucas Chevalier !!! Qu'est ce que c'est que cette horreur ???
Bon, quand on dit dangereux, c'est pour être gentil. N'empêche que pour l'instant, le PSG n'a rien proposé en 10min de jeu
Folarin Balogun tente sa chance en angle fermé sur la droite de la surface, mais c'est contré in extremis par la défense parisienne ! Pour l'instant, c'est bien Monaco qui se montre le plus "dangereux"
Qu'il est beau ce tacle glissé de Camara pour stopper le contre mené par Kvara ! Peut-être le premier geste technique réussi depuis le début du match.
Ouuuh la remise de Salisu de la tête, pas loin de tromper la vigilance de Chevalier ! C'est capté en deux temps par LC30
Premier joli mouvement sur la gauche avec Caio Henrique, et premier corner pour l'ASM.
Début de match un peu brouillon de part et d'autre, ça envoie de grandes ogives en mode Sunderland-Stoke City
Alors déjà de manière générale y'a pas une ambiance de ouf à Louis II, mais si en plus on condamne des tribunes entières...
Et merde, j'avais pas vu que c'était ce bon vieux Monsieur Turpin au sifflet... bon y'aura peut-être un but sur péno alors, je rectifie.
Pour en revenir au ballon rond, c'est quoi votre prono cet aprem la team ? Perso, je sens un bon 2-2 bien spectaculaire : un tap-in de Balogun et un golazo de Golovine, contre un but de Kvara et une tête de Marqui !
Pour info à gauche, c'est le dernier champion olympique du 200 mètres. À droite en revanche, aucune idée de qui est ce random.
Salut les zozos ! Cet aprèm c'est Ligue des talents sur sofoot.com, avec un joli petit Monaco-PSG au doux parfum européen ! Va falloir s'activer pour l'ASM si on ne veut pas voir le podium s'éloigner un peu plus... Les lascars de la capitale, eux, débarquent sur le Rocher avec la ferme intention d'y conserver leur trône de leader.
Coup d'envoi à 17h, en direct de chez le Prince Albert !
🟨 Carton jaune pour Vitinha, coupable d'une main jugée volontaire
🟨 Pour l'instant, c'est jaune pour Lamine Camara. Mais ça va sûrement changer au vu des images de ce tacle ignoble... À noter que Chevalier reste au sol, et on peut le comprendre !
Monaco
Paris Saint-Germain
Par François Goyet