En direct : Monaco-PSG (0-0)

Salut les zozos ! Cet aprèm c'est Ligue des talents sur sofoot.com, avec un joli petit Monaco-PSG au doux parfum européen ! Va falloir s'activer pour l'ASM si on ne veut pas voir le podium s'éloigner un peu plus... Les lascars de la capitale, eux, débarquent sur le Rocher avec la ferme intention d'y conserver leur trône de leader.

Coup d'envoi à 17h, en direct de chez le Prince Albert !