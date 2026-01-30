S’abonner au mag
  • National 1
  • J19

Rouen sauve sa série d’invincibilité à Sochaux

QB
Rouen sauve sa série d’invincibilité à Sochaux

La série continue. En déplacement chez le troisième du championnat, Sochaux, le FC Rouen a enchaîné un 13e match sans défaite (1-1). Les Lionceaux ont entrevu la victoire grâce au coup de tête de Benjamin Gomel, auteur de son septième pion de la saison (28e), mais le coup de canon de Valentin Fuss a remis les compteurs à zéro (78e). Le leader de N1 garde une avance de deux points, puisque son dauphin Dijon est resté muet face au Stade briochin, lanterne rouge et pire défense du championnat (0-0).

Ces résultats font les affaires de Versailles (tombeur de Caen) et du Puy (victorieux à Châteauroux), qui reviennent respectivement à un et deux points du podium. En bas de tableau, Bourg-en-Bresse retrouve le sourire : grâce à sa victoire à Concarneau (0-1), conjuguée à la défaite de QRM contre Villefranche (1-2), le FBBP sort de la zone rouge et laisse la 16e place aux Normands.

FC Rouen qui rit, Quevilly-Rouen qui pleure.

National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
164

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!