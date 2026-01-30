Rouen sauve sa série d’invincibilité à Sochaux

La série continue. En déplacement chez le troisième du championnat, Sochaux, le FC Rouen a enchaîné un 13e match sans défaite (1-1). Les Lionceaux ont entrevu la victoire grâce au coup de tête de Benjamin Gomel, auteur de son septième pion de la saison (28e), mais le coup de canon de Valentin Fuss a remis les compteurs à zéro (78e). Le leader de N1 garde une avance de deux points, puisque son dauphin Dijon est resté muet face au Stade briochin, lanterne rouge et pire défense du championnat (0-0).

Le @fcr1899 qui égalise en patron face à @FCSM_officiel ! Sur une frappe monstrueuse de Valentin Fuss Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/bAoCHEaK0q — Championnat National (@NationalFFF) January 30, 2026

Ces résultats font les affaires de Versailles (tombeur de Caen) et du Puy (victorieux à Châteauroux), qui reviennent respectivement à un et deux points du podium. En bas de tableau, Bourg-en-Bresse retrouve le sourire : grâce à sa victoire à Concarneau (0-1), conjuguée à la défaite de QRM contre Villefranche (1-2), le FBBP sort de la zone rouge et laisse la 16e place aux Normands.

FC Rouen qui rit, Quevilly-Rouen qui pleure.

