Les supporters de Nancy interdits de déplacement à Sochaux... alors que leur équipe n'y joue pas

S’ils cherchaient une raison de ne pas aller à Sochaux, en voilà une.

Être interdit de déplacement alors même que son équipe ne joue pas, on ne savait pas que c’était possible. Eh bien c’est pourtant ce qui est infligé aux supporters de Nancy pour la rencontre de ce vendredi soir entre … Sochaux et Rouen ! Pour cause, une amitié entre Nancéiens et Rouennais.

Un passif belliqueux

Pour le compte de la 26e journée de National, les Sochaliens accueillent au stade Bonal les Normands de Rouen (19h30). Un week-end de compétition où l’AS Nancy lorraine, leader du championnat, ne participe pas car la troisième division française est composée de dix-sept équipes, en raison de la rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux à l’échelon inférieur. C’est là que les choses se corsent. En octobre dernier lors du match aller, des supporters de Rouen s’étaient munis de barres de fer et s’étaient introduis dans la tribunes réservées aux fans sochaliens rapporte L’Est Républicain. Finalement, l’affrontement n’avait pas éclaté. C’est donc avec ce contexte tendu que les deux équipes se retrouvent cinq mois après.

Il n’en fallait pas plus pour qu’un arrêté soit signé par le préfet du Doubs, Rémi Bastille. Celui-ci interdit le déplacement aux Rouennais mais aussi aux Nancéiens ! Les supporters des deux clubs, le Saturday FC et les Rouen Fans, sont liés d’amitié depuis une vingtaine d’années. Il stipule qu’il est « interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Rouen ou se comportant comme tel, à l’image des supporters de l’AS Nancy lorraine susceptibles de venir les soutenir, d’accéder au stade et de circuler ou stationner dans un périmètre délimité ».

Une décision justifiée par « une rivalité historique » entre Sochaliens et Nancéiens qui implique « des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens », alors que deux petites heures de voiture séparent les deux villes. La Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH) a classé la rencontre au niveau 3 (5 étant le maximum).

