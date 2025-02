En National, Le Mans et Boulogne mettent la pression sur Nancy

Quelle soirée.

23 buts en 9 matchs, un seul 0-0 (merci Valenciennes et Versailles) dans un week-end où seul Châteauroux n’a pas joué, ce vendredi soir de National a offert du beau spectacle et surtout permis de clarifier les positions, à l’approche du sprint final. Pour jouer la montée, alors que Concarneau et Valenciennes ont couru en tête en début de saison, ce sont Boulogne, Le Mans et Orléans qui auront la chance de lutter jusqu’au bout.

Le leader tombe

Ces trois-là ont récupéré quelques points à Nancy, qui reste leader. Dans un mois de février très galère à négocier, les hommes de Pablo Correa sont tombés contre Boulogne, leur dauphin (0-2). Une belle combinaison a permis à Abdel Hbouch de marquer son cinquième but en 2025, avant que Nathan Zohore ne double la mise. Les Nordistes sont à trois points des Lorrains.

Juste derrière, Le Mans, vainqueur laborieux de QRM (2-1), est toujours invaincu depuis le 22 novembre en National. La splendide frappe lointaine de Martin Rossignol a bien lancé les hommes de Patrick Riveira. La recrue Kembo Diliwidi a marqué le but de la délivrance à la 86e. Orléans, vainqueur d’un match de dingue (et de malades) contre Sochaux (4-2), reste tapie derrière, malgré le premier but de Geoffray Durbant avec son nouveau club.

La frappe monstrueuse de Martin Rossignol pour @LEMANSFC ! Peut être dans le top 5 des buts de l'année ! Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/Ip6SAUM8eD — Championnat National (@NationalFFF) February 28, 2025

Un seul succès chez les huit derniers

Derrière, Valenciennes a patiné contre Versailles (0-0), triste onzième, et Dijon s’est repris à Aubagne (2-1). Les Dijonnais regagnent, après trois matchs sans buts, et surtout cinq sans gagner. Ce que Rouen a fait contre Concarneau (4-3), dans un Diochon à huis clos, et que Bourg-en-Bresse a fait à Paris Atlético (0-1), dans un stade Pelé presque à huis clos. Quatre points séparent Sochaux, 10e, de Nîmes, 16e. Les Nîmois ne veulent pas connaître leur première descente en National 2 de leur histoire, et ont bien fait d’attendre le but de Brahima Doukansy, à la 90e, pour battre Villefranche (1-0) et affirmer que le maintien, lui aussi, sera animé.

Cris a de la matière pour sa prochaine causerie

Nancy 0-2 Boulogne

Buts : Hbouch (5e) et Zohore (56e) pour les Boulonnais

Le Mans 2-1 Quevilly Rouen

Buts : Rossignol (18e) et Diliwidi (86e) pour les Manceaux // Leborgne pour les Quevillo-Rouennais

Expulsion : Tshipamba (56e) côté QRM

Aubagne 1-2 Dijon

Buts : M’Dahoma (3e) pour les Aubagnais // Barka (32e) et Marié (58e) pour les Dijonnais

Nîmes 1-0 Villefranche

But : (90e) pour les Nîmois

Orléans 4-2 Sochaux

Buts : Halby (20eet 30e), El-Khoumisti (57e) et Iva (84e) pour les Orléanais // Durbant (SP, 49e) et Benchama (77e) pour les Sochaliens

Paris 13 Atletico 0-1 Bourg-en-Bresse

But : Dadoune (40e) pour les Burgiens

Rouen 4-3 Concarneau

Buts : Abi (11e), Mbock (21e), Faye (32e) et Benkaid (44e) pour les Rouennais // Etuin (38e), Sery (56e) et Soukouna (90e +1) pour les Concarnois

Expulsion : Faye (79e) côté rouennais

Valenciennes 0-0 Versailles

