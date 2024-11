Nancy récupère le trône du National, Châteauroux reste dernier après les débuts de Cris

Vendredi rouge sur la route des départs.

Le multiplex de National s’est clôt avec cinq cartons rouges, et un carton tout court. Il est l’œuvre de Nancy, qui peut rêver de jours meilleurs. Alors que Le Mans, son adversaire du soir, avait fait les choses en grand, vendant à 3 euros les places de son stade Marie-Marvingt, l’ASNL a fait honneur à son rang : 4-0 à l’extérieur, un festival collectif, notamment sur le premier but de Benjamin Gomel (0-1, 17e), et Pablo Correa aura peut-être sa statue en Lorraine : ses hommes chipent la première place ce soir.

Son nouveau dauphin, Concarneau, perd son trône à cause d’un étonnant duo, qui pèse 70 piges : Dimitri Liénard, 36 ans, a offert un corner à Mathieu Peybernes, 34 ans, et Sochaux a disposé du leader (1-0). Thibault Sinquin n’a que deux ans de moins, mais a manqué d’expérience quand il s’est fritté avec Mouhamadou Drammeh. Carton rouge pour tous les deux, juste avant la mi-temps. Même score mais sans rouge à Dijon grâce à Alexandre Duville-Parsemain, buteur face au FC Rouen sur un centre d’Abdelmajid Djae (1-0, 29e). Les deux hommes décisifs ont 40 ans à eux deux.

Mathieu Peybernes marque sur corner pour le @FCSM_officiel ! Le leader du championnat @USConcarneau est mené ! Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/0Y5tmCvIrg — Championnat National (@NationalFFF) November 1, 2024

Pas de vainqueur dans le derby du Nord

Un autre trentenaire a gouté au carton rouge ce soir. Oussama Abdeldjelil, expulsé en fin de match pour Nîmes, avait pourtant tout fait chez les Crocos face à Bourg-en-Bresse. Il avait égalisé, mais Ottman Dadoune a donné l’avantage définitif aux locaux (2-1). Les deux équipes squattent le ventre mou de National ce soir.

Valenciennes, jadis leader, s’en rapproche dangereusement. Après un derby du Nord qui a accouché d’une souris, les Valenciennois sont cinquièmes, à quatre points du premier Nancy. Boulogne et Valenciennes ne se sont pas départagés sur le tableau d’affichage après un triste match (0-0). Au classement des rouges, le Valenciennois Mathias Oyewusi, meilleur buteur du championnat, est resté muet, mais vu rouge d’un vilain geste (72e).

Vilain geste qu’a aussi effectué Isaak Umbdenstock, cette fois à Châteauroux. Rouge logique, et aucun vainqueur entre les deux derniers. Dans le brouillard total, ni Châteauroux ni le Paris 13 Atlético ne se sont départagés. Un triste 1-1 pour la première de Cris sur le banc castelroussin. Giovani Versini, le rayon de soleil de la saison de la Berri, avait eu de la chance pour ouvrir le score après avoir remonté tout le terrain (1-0, 50e), et Karamoko lui a répondu (1-1, 61e). Cris a du boulot.

Enfin Versailles a facilement disposé de Villefranche (1-3). Jonathan Kodjia, arrivé cet été en provenance d’Annecy à 35 ans, rodait dans la surface pour marquer son deuxième but de la saison (24e), avant que Samy Baghdadi puis Ibrahim Karamoko (0-3, 82e) n’alourdissent le score qu’Emmanuel Mballa Amougou n’a sauvé qu’en fin de match pour les locaux (1-3, 88e).

Hâte du QRM – Orléans de samedi.

Boulogne 0 – 0 Valenciennes

Expulsion : Oyewusi (72e) côté valenciennois

Bourg-en-Bresse 2 – 1 Nîmes

Buts : Labissière (14e) et Dadoune (sp, 70e) côté Bourg // Abdeljelil côté Nîmes

Expulsion : Abdeldjelil (90e+5) côté Nîmes

Châteauroux 1 – 1 Paris 13 Atlético

Buts : Versini (50e) pour la Berri // Karamoko (61e) pour le Paris 13

Expulsion : Umbdenstock (79e) côté berrichon

Dijon 1 – 0 Rouen

But : Duville-Parsemain (29e) pour les Dijonnais

Le Mans 0 – 4 Nancy

Buts : Gomel (26e), Bouriaud (50e), Carlier (58e) et Cissé (90e+1) pour les Nancéiens

Sochaux 1 – 0 Concarneau

But : Peybernes (34e) pour Sochaux

Expulsions : Drammeh (45e +2) côté Sochaux // Sinquin (45e +2) côté Concarneau

Villefranche 1 – 3 Versailles

Buts : Mballa Amouhou (88e) pour Villefranche // Kojia (17e), Baghdadi (24e) et Karamoko (82e) pour Versailles.

Procès des vrais-faux agents à Marseille : Le déballage avant le ménage ?