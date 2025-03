Un spectateur remplace un arbitre blessé lors de Dijon-Valenciennes

Encore une raison qui prouve que National > Ligue 1.

Une scène bien comique a eu lieu lors de la victoire de Dijon face à Valenciennes (2-1) ce vendredi en National. La rencontre a été interrompue aux alentours de la 30e minute de jeu à la suite de la blessure d’un des deux arbitres assistants. Le problème, c’est qu’aucun remplaçant attitré n’était présent au stade Gaston Gérard. Face à l’impossibilité de faire reprendre la rencontre, le speaker a alors passé un appel en tribunes afin de dénicher un arbitre titulaire d’une licence parmi les spectateurs. Coup de chance : Elian Demonçay, arbitre de touche en N2 et N3 et arbitre central en R1, était dans le kop de Dijon. Le jeune homme de 21 ans a alors enfilé une tenue pour prêter main forte au corps arbitral, permettant ainsi au match de reprendre.

Félicitations à Elian Demonçay, arbitre au club de Fauverney/Rouvres pour ses débuts en @NationalFFF 👏 Présent en tribune, il a parfaitement supplée l’arbitre assistant permettant ainsi à la rencontre d’aller à son terme 🙏#DFCOVAFC pic.twitter.com/GYNum9j5NV — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 21, 2025

Après la rencontre, le héros du jour est revenu sur son rôle de pompier de service au micro de France Bleu : « C’est un moment d’incompréhension pour tout le monde. Ce n’est pas quelque chose qui est habituel, surtout à ce niveau. On m’a dit « allez, vas-y ». Je me suis proposé, l’occasion s’est présentée, on a sauté les deux pieds dedans. On y est allé avec un peu d’appréhension, mais c’est une très belle expérience.»

Vincent Hognon, coach de Valenciennes, était quant à lui moins amusé par cette anecdote digne des plus belles pelouses de district. « C’est un championnat qui a besoin de devenir une Ligue 3, appeler le cousin ou la cousine de quelqu’un pour venir arbitrer, je trouve ça un peu étonnant, ça me paraît lunaire », a confié l’entraîneur, cité par La Voix du Nord.

À quand un appel en tribunes pour trouver quelqu’un pour remplacer un joueur ?

