Un duo de Nordistes prend la tête du National

Bonne opération pour QRM, qui n’a ni perdu ni gagné face à Exempt.

Deux équipes nordistes s’installent sur le podium du National. Bonus, elles demeurent, à l’issue de la sixième journée, les deux seules invaincues de la saison. D’abord Boulogne, dans l’ambiance calfeutrée et synthétique du stade Pelé du Paris 13 Atlético, a marqué en début de match grâce à un joli cadeau parisien. C’est tout (1-0); mais ça suffit pour grimper en tête du National. Le promu, qui a joué un match en moins, défiera son dauphin Nancy la semaine prochaine.

Théo Épailly profite d'une erreur défensive pour inscrire son troisième but de la saison. L'@usbco_officiel démarre sur les chapeaux de roues. 1️⃣ – 0️⃣ I 4e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/h5VkX4a27H — Championnat National (@NationalFFF) September 20, 2024

Valenciennes, bons derniers de Ligue 2 la saison dernière malgré une demi-finale de Coupe de France, confirme son bon début de saison. L’équipe emmenée par l’ancien défenseur central Ahmed Kantari, resté entraîneur cet été, reste invaincue en National malgré un match nul concédé en toute fin de match face à Concarneau. Les coéquipiers de Lucas Buades, buteur, menaient 3-0 à la fin de la première mi-temps, mais ont flippé et se sont fait reprendre en toute fin de match, à la 9ème minute du temps additionnel grâce à Baptiste Mouazan, qui y est allé de son petit doublé. Score final : 3-3. Concarneau, relégué, est quatrième.

Les autres matchs se sont calqués sur Boulogne-sur-Mer. 1-0 est en effet le score de cette sixième journée. Sochaux a arraché les trois points à Aubagne (qui joue à Marignane) en fin de match grâce à l’ancien Nantais Roli Perreira de Sa, Dijon à Nancy et Nîmes, en supériorité numérique face à Versailles, se sont imposés sur ce score. Même écart mais défaite à domicile pour Le Mans, qui s’incline face à Bourg-en-Bresse (1-2).

La défense castelroussine est en panne

Si un seul match nul est à recenser entre Orléans, qui a retrouvé sa friteuse, et Villefranche (1-1), le carton de la soirée est à mettre au crédit du FC Rouen. La bande de Maxime D’Ornano, quart de finaliste de la Coupe de France la saison dernière, a tout simplement renvoyé la Berrichonne de Châteauroux dans les cordes (4-0). Dans son stade Robert-Diochon toujours animé, les locaux ont remporté leur premier match de la saison, avec trois actions d’école en première mi-temps, dont une superbe passe décisive signée du vétéran Hicham Benkaid pour le troisième but normand, et un joli petit pont sur le quatrième. Rouen revient à hauteur de son adversaire du soir, pire défense de National à l’issue de la cinquième journée.

👀 Petit pont et lucidité pour Yazid Aït Moujane 👏. 4️⃣-0️⃣ I 72e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/idxzsb2iPO — Championnat National (@NationalFFF) September 20, 2024

Aubagne 0 – 1 Sochaux

But : Perreira de Sa (82e) pour les Lionceaux

Le Mans 1 – 2 Bourg-en-Bresse

Buts : Bernardeau (13e) pour les Sang et Or (pas Lens, Le Mans) // Jolibois (45e + 1) et Dadoune (75e) pour BeB.

Nancy 0 – 1 Dijon

But : Mendy (16e) pour les Hiboux

Nîmes 1 – 0 FC Versailles

But : Ali Abdallah (52e) pour les Nîmois

Expulsion : Bangoura (40e) pour les Versaillais

Orléans 1 – 1 Villefranche

Buts : Testud (pas Sylvie, Kevin, à la 55e) pour Orléans // Giraudon (csc 85e) pour Villefranche

Paris 13 Atl. 0 – 1 Boulogne

But : Epailly (4e) pour le leader de National

FC Rouen 4 – 0 Châteauroux

Buts : Diarra (14e), Benkaid (33e, sp), Bassin (43e), et Aït Moujane (72e) pour le FCR de d’Ornano (Maxime)

Valenciennes 3 – 3 Concarneau

Buts : Boissier (5e), Buades (7e) et Oyewusi (37e) pour les Nordistes // Kielt (48e) et Mouazan (68e et 90e + 9) pour les Bretons.

