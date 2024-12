Coupe de France : Mustapha Benzia sévèrement sanctionné par la FFF après son geste face à Lille

Ça gronde à Rouen.

Vendredi dernier, Rouen est sorti avec les honneurs de la Coupe de France, en 32es de finale, n’étant battu que d’un petit but par Lille (0-1). En toute fin de partie, les Normands ont été réduit à dix après l’exclusion de leur milieu de terrain Mustapha Benzia pour un léger geste d’humeur. Sans doute frustré par la tournure des événements, le joueur de 34 ans avait lancé à la main un ballon en direction de Gabriel Gudmundsson, lequel s’était alors écroulé au sol et avait bien exagéré sa réaction. Six jours plus tard, la commission de discipline de la FFF a statué : Benzia écope de sept matchs de suspension. Sur X, Rouen a réagi : « Le club regrette l’ampleur de la sanction et va interjeter appel de cette décision. Nous vous tiendrons informés des possibles suites. »

⚖️ 𝗠𝘂𝘀𝘁𝗮𝗽𝗵𝗮 𝗕𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱 𝟳 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀. 😱🔴⚪ Le milieu de terrain des Diables Rouges écope d'une lourde suspension suite à ce geste face à @losclive en @coupedefrance.#TeamFCR #Rouen #Normandie pic.twitter.com/6uDS3GfzWA — FC Rouen News (@FCRouenNews) December 26, 2024

Si quelqu’un y comprend encore quelque chose…

