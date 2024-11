Régis Brouard débarque sur le banc de Rouen

Un pompier au pays de la pluie.

Retour aux sources pour Régis Brouard. Après s’être illustré il y a un peu plus de douze ans en emmenant le petit poucet Quevilly en finale d’une Coupe de France finalement perdue face à l’OL, le natif d’Antony revient en Normandie. Ce lundi, le FC Rouen a officialisé l’intronisation de l’ancien de Bastia au poste d’entraîneur en remplacement de Maxime d’Ornano.

Sa mission, relever un FCR actuellement premier non-relégable et vainqueur d’un seul de ses onze premiers matchs de National. Pour rappel, la saison dernière, les pensionnaires de Robert-Diochon s’étaient hissés en quarts de finale de la Coupe de France, finalement sortis par Valenciennes. « L’arrivée de Régis Brouard marque une nouvelle étape dans l’histoire du FC Rouen 1899, et nous sommes convaincus que son expertise et sa passion seront des atouts précieux pour mener l’équipe vers de nouveaux succès », indique le club normand dans son communiqué.

La prochaine étape, c’est QRM ?

