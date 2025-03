Après avoir annoncé l’objectif Ligue des champions, le président de Rouen jette l’éponge

Rouen n’a donc pas le droit au bonheur.

Postel aura au moins réussi une chose : éviter au FCR le dépôt de bilan. « J’aurais aimé pouvoir aller encore plus loin et concrétiser toutes les ambitions que j’avais pour ce club, mais cette tâche est bien plus compliquée qu’elle ne devrait l’être », regrette-t-il dans un communiqué. Surprise : le National 1 n’est pas la Premier League, et les investisseurs étrangers ne sont pas si simples à convaincre.

Désormais, c’est Tarkan Ser, actionnaire principal du club, qui pourrait endosser le rôle de président d’après Ouest-France. Cet homme d’affaires a fondé une compagnie aérienne et, en décembre 2019, a vu l’un de ses avions servir à l’évasion de Carlos Ghosn.

L’occasion était trop belle de ressortir ce tube.

<iframe loading="lazy" title="Kiss Kiss (Tarkan)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wN4Rbc6HSPY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

